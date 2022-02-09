Эксперты оценили объем нелегально проданной водки в России
Исследование НИУ ВШЭ: каждая четвертая бутылка водки в России в 2021 году была продана нелегально
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Каждая четвертая бутылка крепкого алкоголя в России в прошлом году была продана нелегально, говорится в исследовании НИУ ВШЭ о нелегальном обороте крепких алкогольных напитков. С выводами аналитиков ознакомилось РИА Новости.
"По оценке НИУ ВШЭ, в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции составляет 611 миллионов штук в год (27%)", — говорится в исследовании. В целом, по данном авторов, в прошлом году в России было продано более 2 миллиардов бутылок с крепкими алкогольными напитками.
В связи с этим эксперты оценили целесообразность введения обязательной маркировки крепкого алкоголя в России и пришли к выводу, что общая прибыль добросовестных участников рынка от этой меры при сокращении нелегального оборота на 70%, могла бы вырасти на 17-18 миллиарда рублей в год.
"Доходы государства вырастут на 73-79 миллиардов рублей в год, главным образом, из-за увеличения поступлений по акцизу на алкоголь (+64-69 миллиардов рублей)", — говорится в документе.