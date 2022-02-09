Чистая прибыль Honda за 9 месяцев 2021-2022 финансового года выросла на 31%
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda, приходящаяся на акционеров компании, по итогам девяти месяцев 2021-2022 финансового года, завершившихся 31 декабря, выросла на 31% — до 582,2 миллиарда иен (5 миллиардов долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 337,92 иены (2,9 доллара) против 257,21 иены (2,2 доллара) годом ранее. Выручка Honda при этом увеличилась на 11,8% — до 10,68 триллиона иен (92,6 миллиарда долларов).
Чистая прибыль компании в третьем квартале текущего финансового года снизилась на 32%, до 192,96 миллиарда иен (1,67 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 112,42 иены (0,97 доллара) против 164,51 иены (1,4 доллара) годом ранее. Выручка Honda снизилась на 2,2% — до 3,689 триллиона иен (31,9 миллиарда долларов).
Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.
https://1prime.ru/business/20220209/836022853.html