МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda, приходящаяся на акционеров компании, по итогам девяти месяцев 2021-2022 финансового года, завершившихся 31 декабря, выросла на 31% — до 582,2 миллиарда иен (5 миллиардов долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Toyota выросла за девять месяцев финансового года

Разводненная прибыль на акцию составила 337,92 иены (2,9 доллара) против 257,21 иены (2,2 доллара) годом ранее. Выручка Honda при этом увеличилась на 11,8% — до 10,68 триллиона иен (92,6 миллиарда долларов).

Чистая прибыль компании в третьем квартале текущего финансового года снизилась на 32%, до 192,96 миллиарда иен (1,67 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 112,42 иены (0,97 доллара) против 164,51 иены (1,4 доллара) годом ранее. Выручка Honda снизилась на 2,2% — до 3,689 триллиона иен (31,9 миллиарда долларов).

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.