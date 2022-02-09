МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российским туроператорам удалось сократить долг по нереализованным с начала пандемии турам на Кипр более чем на 98%, Ростуризм рассчитывает, что он будет закрыт в самые короткие сроки, заявила глава ведомства Зарина Догузова в ходе встречи с министром туризма Кипра Саввасом Пердиосом. Правительство утвердило концепцию круизного туризма до 2024 года

"Благодаря запуску регулярного авиасообщения туроператорам удалось сократить долг по нереализованным турам на Кипр более чем на 98%. На март 2020 года он составлял почти 4 миллиарда, а сейчас — 60 миллионов рублей. Считаю, что это отличный результат. Рассчитываю, что с учетом остающейся суммы долг по Кипру будет закрыт в полном объеме в самые короткие сроки", — цитирует Догузову пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, Кипр входит в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у российских туристов по итогам прошлого года. "С момента возобновления туризма в июне 2021 года и до конца сезона наши туристы совершили более 430 тысяч поездок на Кипр, и это несмотря на отсутствие чартерных программ. Для сравнения, за весь допандемийный 2019 год россияне совершили 860 тысяч туристических поездок на Кипр", — говорится в сообщении.

В свою очередь министр туризма Кипра напомнил, что с 1 марта для вакцинированных "Спутником V" отменяются ПЦР-тесты для въезда в эту страну, а невакцинированным туристам будет достаточно результатов экспресс-тестирования. "Кроме того, кипрская сторона пообещала взять на себя расходы российских туристов по проживанию, питанию и медицинскому обслуживанию, если они заболеют коронавирусом во время путешествия или окажутся контактными с заболевшим", — отмечает пресс-служба Ростуризма.

Стороны также обсудили привлечение инвестиций в российскую туристическую отрасль. "Министр туризма Кипра выразил готовность оказать любое содействие, в том числе организовать бизнес-миссию кипрских бизнесменов для знакомства с инвестиционными возможностями России. Также стороны договорились в самое ближайшее время создать рабочую группу по туризму, в рамках которой будут оперативно решаться вопросы по обеспечению комфортных и безопасных условий для взаимных путешествий", — говорится в сообщении ведомства.

В начале февраля Догузова сообщила, что туроператоры закрыли более 80% долгов по ковидным турам. Так, два года назад, когда страны начали закрываться из-за пандемии коронавируса, объем долга, который тогда образовался у туркомпаний перед 1,3 миллиона туристов, составлял 44 миллиарда рублей. В середине декабря в Ростуризме сообщали, что за 2021 год отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг сократился в 6 раз — с 44 до 6,5 миллиарда рублей.