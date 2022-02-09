МИНСК, 9 фев — ПРАЙМ. Более пяти тысяч фур ожидают выезда в страны ЕС из Белоруссии, самые большие очереди образовались на границе с Литвой, сообщили в среду в госпогранкомитете республики.

По информации ведомства, в направлении Латвии скопилось 910 грузовиков, в Польшу — ожидают очереди 1550 фур, в Литву – 2560.

"На въезд в Литву фиксируется существенное замедление в оформлении фур. В Литовскую Республику за сутки проследовало только 37% грузовиков от пропускной способности. Напоминаем, что в сопредельных пунктах пропуска до сих пор не завершено обновление таможенных систем, что приводит к увеличению времени пересечения литовской границы", — говорится в сообщении погранкомитета.

Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявлял, что сопредельные страны ЕС не выполняют в полной мере договоренности по пропуску через границу транспортных средств, из-за чего перед белорусскими пунктами пропуска скапливаются выезжающие из страны грузовики. Во вторник погранкомитет сообщал, что на границе с ЕС скопилось более 4,8 тысячи фур.