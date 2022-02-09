Путин оценил работу гражданской авиации в разгар пандемии COVID
Президент России отметил четкую и профессиональную работу гражданской авиации в разгар пандемии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником и отметил четкую, профессиональную работу, которую они провели в разгар пандемии коронавируса. Президент России особо отметил оперативный возврат в РФ большого количества россиян из закрывающихся на карантин стран.
"Отрадно, что сегодня, как и все прошедшие годы, в отрасли трудятся высококлассные специалисты, хорошо знающие и любящее свое дело. Во многом благодаря вашей компетентности, опыту, энергии наращиваются темпы строительства и реконструкции аэропортов, повсеместно внедряются передовые, инновационные технологии, расширяется линейка предоставляемых услуг", — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
День работника гражданской авиации отмечается в России 9 февраля.