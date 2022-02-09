МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский Минтранс ожидает, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2022 году превысит показатели 2019 года, сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик в ходе выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Путин оценил работу гражданской авиации в разгар пандемии COVID

"То, что мы перевезли более 111 миллионов пассажиров в прошлом году, это показательно. Это ненамного меньше, чем в пиковом для нас 2019 году, и я не сомневаюсь, что в этом, 2022 году, мы превысим показатель пикового 2019 года", — заявил Чалик.

Российские авиакомпании в 2021 году перевезли свыше 111 миллионов человек — на 60% больше, чем годом ранее, сообщал Минтранс. По данным Росавиации, в 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 69,2 миллиона человек, в 2019 году — 128,1 миллиона.