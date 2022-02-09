МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S по итогам 2021 года выросла в годовом выражении в 6 раз, до 17,942 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Toyota выросла за девять месяцев финансового года

Выручка увеличилась за отчетный период в 1,6 раза, до 61,787 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос почти в 3 раза и составил 24,036 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль компании выросла в годовом выражении в 4,7 раза, до 6,109 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 64,4%, до 18,506 миллиарда долларов. Показатель EBITDA поднялся в 3 раза — до 7,99 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года компания ожидает показатель EBITDA около 24 миллиардов долларов.

Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.