МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Специалисты Уральского завода гражданской авиации работают над созданием версии нового легкого самолета ЛМС-901 "Байкал" с автопилотом, к 2040 году машину планируется сделать полностью беспилотной, заявил РИА Новости руководитель проектов УЗГА Аркадий Пьянников. Лайнер МС-21-300 пополнит парк якутских авиакомпаний с 2025 года

"К 2060-70 годам, по прогнозу ИКАО, в мире должны перейти на полностью беспилотные самолеты, даже когда речь идёт о пассажирских перевозках. Мы в эту сторону тоже смотрим. Наш план по ЛМС следующий: вначале создание пилотируемой версии с автопилотом в 2024 году, дальше начало работ по обеспечению ассистированного пилотажа, для грузовых перевозок пилота на борту не будет вообще, либо вместе с одним пилотом будет функционировать робототехнический комплекс. Наш глобальный план — 2040 год, переход к полностью автономному полету", — сказал он в ходе выставки NAIS.

По словам Пьянникова, работы по оснащению "Байкала" автопилотом начнутся в этом году.

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Его первый полет состоялся 30 января с аэродрома "Арамиль" (Свердловская область). Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.