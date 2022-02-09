МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S приобретет Pilot Freight Services (Pilot) за 1,68 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе Moller-Maersk. Чистая прибыль Moller-Maersk выросла в 2021 году в шесть раз

"AP Moller-Maersk объявляет о намерении приобрести Pilot Freight Services (Pilot), ведущего американского поставщика услуг первой, средней и последней мили, а также поставщика решений для пересечения границ, специализирующегося на сегменте крупногабаритных грузов в Северной Америке", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что сумма сделки составляет 1,68 миллиарда долларов. С помощью сделки компания расширит предложения по логистике для своих клиентов, а также обеспечит переход к электронной коммерции.

"Переход касается многочисленных сегментов B2C, таких как розничная торговля, товары для дома и бытовая электроника, а также сегментов B2B, таких как аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и здравоохранение", — приводятся в релизе слова генерального директора Ocean & Logistics, A.P. Moller — Maersk Винсента Клерка (Vincent Clerc).

Pilot управляет транспортной сетью на базе объектов в Северной Америке, состоящей из 87 станций и узлов, через которые грузы транспортируются и доставляются конечным клиентам.

Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 95 тысяч человек.