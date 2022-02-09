ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Журнал Forbes назвал режиссера трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона больше всех заработавшим за год деятелем в шоу-бизнесе. Марк Цукерберг вылетел из топ-10 богачей по версии Forbes

Как сообщает издание, Джексон занял первую строчку, заработав 580 миллионов долларов за год. Многие из опубликованного Forbes списка заняли позиции в топе благодаря продаже части принадлежащих им студий или прав на музыку. Так, Джексон осенью продал большую часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital компании по разработке программного обеспечения для видеоигр Unity за 1,6 миллиарда долларов. Отмечается, что он стал третьим в истории создателем фильмов, который стал миллиардером, после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Второе место с заработком 435 миллионов долларов за год занял американский певец Брюс Спрингстин. Он в прошлом году продал права на все свои песни звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment.

Тройку рейтинга замкнул рэпер Jay-Z, заработавший 340 миллионов долларов и продавший в прошлом году часть акций в музыкальном сервисе Tidal и бренде производителя шампанского Armand de Brignac.

В десятку самых богатых знаменитостей за год также вошли актер Дуэйн Джонсон, рэпер Канье Уэст, создатели мультсериала "Южный Парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер, музыкант Пол Саймон, актер и продюсер Тайлер Перри, вокалист группы One Republic Райан Теддер и исполнитель Боб Дилан.