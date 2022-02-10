МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Счетная палата РФ указала на недостаток транспортных развязок на строящейся трассе М-12, которая свяжет Москву с Казанью, предложила "Автодору" включить в проект дополнительные, говорится в сообщении ведомства по итогам проверки. В Счетной палате раскрыли планы по проверкам на 2022 год

"Проектная документация предусматривает транспортные развязки только по границам этапов. При этом на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения, а также на разворот развязки не планируются. При этом протяженность этапов достигает до 124 км. Поэтому для обеспечения связанности территорий Владимирской, Нижегородской областей и Чувашской Республики мы предложили госкомпании "Автодор" рассмотреть вопрос о строительстве дополнительных транспортных развязок", — сообщил аудитор СП Валерий Богомолов.

СП также предложила уточнить сроки резервирования земель в зонах размещения федеральных автодорог и установить их с момента утверждения документации по планировке территории. Сейчас такая норма отсутствует, что может привести к увеличению расходов на строительство М-12, уверены в ведомстве.

По данным СП, на 1 октября 2020 года "Автодор" изъял 3 773 земельных участка площадью 6 797 гектаров или 80% общей площади изъятия. При этом зарезервированы были только участки первого этапа строительства М-12, всего их — восемь. "Отсутствие резервирования привело к тому, что уже после утверждения документов по планировке территорий ряду организаций были выданы лицензии на добычу полезных ископаемых на участках, предназначенных под размещение автодороги. В результате в адрес госкомпании предъявлена упущенная выгода на сумму 446 миллионов рублей, что свидетельствует о рисках увеличения расходов федерального бюджета", — пояснил Богомолов.

Кроме того, проверка показала, что "Автодор" без положительных заключений госэкспертизы заключил десять договоров на выполнение работ по проектированию и строительству девяти участков М-12 "под ключ" на сумму 572,8 миллиарда рублей. Финансирование работ предусмотрено за счет субсидий, начальную (максимальную) цену госкомпания определила расчетно, без технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Причина такой ситуации — нормативная неурегулированность, уточнили в ведомстве.

"В соответствии с действующим порядком заключения контрактов, предметом которых одновременно является выполнение работ по проектированию и строительству, начальная цена определяется только после получения заключения о результатах технологического и ценового аудита обоснования вкладываемых в проект инвестиций. Однако положения этого порядка не применимы к госкомпании, которая осуществляет закупки в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ", — сказал Богомолов, рекомендовав внести изменения в указанный порядок.

Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа — Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта — 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.