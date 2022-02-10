МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ПИК по оценке британской консалтинговой компании Brand Finance по итогам прошлого года стал самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. Инвестиции в коммерческую недвижимость России установили рекорд

"ПИК вновь стал самым дорогим брендом отрасли в России и впервые в Европе: за год стоимость бренда по оценке Brand Finance выросла на 87% и достигла 1,25 миллиарда долларов (89 миллиардов рублей)", – сообщила пресс-служба девелопера.

Как отмечается в сообщении, ПИК также является самым быстрорастущим брендом отрасли в России и Европе.

Кроме того, в отраслевой рейтинг Brand Finance вошли российские девелоперские компании "Самолет" (стоимость бренда оценивается в 399 миллионов долларов), ЛСР (77 миллионов долларов) и "Инград" (52 миллиона долларов).

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года, специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, банку ВТБ – 23%.