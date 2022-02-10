МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в 2021 году увеличилась на 6,5% по сравнению с 2020 годом, до 7,618 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании. Доллар снижается к евро в ожидании данных об инфляции в США

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 5,49 доллара против 5,12 доллара в 2020 году. Годовая выручка компании выросла на 13%, до 79,474 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2021 года компания получила чистую прибыль в 1,322 миллиарда долларов, что на 28% ниже аналогичного периода 2020 года. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль в четвертом квартале составила 0,95 доллара против 1,33 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании составила 25,248 миллиарда долларов, что на 13% выше показателя октября-декабря 2020 года.

"Рост чистой прибыли значительно ускорился в 2021 году… и это дает нам дополнительную уверенность в том, что вклады в наши бренды, сотрудников, инновации и цепочку поставок работают" — приводятся в релизе слова главы PepsiCo Inc. Рамона Лагуарта.

Компания также ожидает органического роста выручки в 2022 году на уровне 6%.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления напитка Pepsi на выставке американской продукции в Москве.