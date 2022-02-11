КИЕВ, 11 фев — ПРАЙМ. Набор продуктов для приготовления борща подорожал на Украине за год более чем на 30%, свидетельствуют данные исследование "Офиса эффективного регулирования" (BRDO). Эксперты оценили, как могут измениться цены на продукты

"80,92 грн (2,89 доллара – ред.) — столько в феврале 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года – 62,06 грн (2,22 доллара – ред.) – цена выросла более чем на 30%", – сообщается на сайте организации.

Отмечается, что все ингредиенты за год подорожали в разной степени: от 5% до 284,4%. В частности, свекла и морковь подорожали более чем вдвое, капуста – почти в четыре раза, картофель – на 5,5%, свинина – на 12,03%, сметана – на 8,78%, сообщает BRDO.