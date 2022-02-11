ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев — ПРАЙМ. Легкомоторный самолет Ан-2 упал в районе села Коряки Елизовского муниципального района, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Камчатскому краю. В Югре упал гидросамолет

"Поступила информация от очевидцев, которые наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолета Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей. Обстановка уточняется", – сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что самолет с грузом летел в Тымлат. Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении 1 километра от взлетной полосы.

Позже стало известно, что спасатели нашли тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке.

"На борту самолета находились два члена экипажа, один из них погиб, местонахождение второго уточняется. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание", – сообщили в МЧС, уточнив, что обнаружено только одно тело.

Село Коряки Елизовского района находится в 49 километрах от Петропавловска-Камчатского.