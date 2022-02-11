МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рост спроса на недвижимость связано с пандемией, а это в свою очередь вызвало ее дефицит, рассказал в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке в России

"Мы живет в третьем году изоляционных мероприятий, понятно, что это сильно повлияло на спрос. Соответственно, и на вымывание ликвидного предложения. А эконом сегмент всегда самый ликвидный, потому что на него покупательная способность максимально высокая. Но в последнее время спрос был по всем сегментам – не только по элитной недвижимости", — сказал он.

Также он напомнил, что на финансовом рынке в России наблюдается сейчас "крайне высокая волатильность".

"Конечно, недвижимость не приносит основного инвестиционного дохода все последние годы, но как средство сбережения – это самый надежный инструмент", — отметил эксперт.