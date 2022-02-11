МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний British American Tobacco (BAT), одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции, по итогам прошлого года выросла на 4,8% к показателю 2020 года, до 6,974 миллиарда фунтов стерлингов (около 9,4 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Единая минимальная цена пачки сигарет в России вырастет до 112 рублей

Выручка BAT при этом снизилась на 0,4%, до 25,684 миллиарда фунтов стерлингов (34,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 10,234 миллиарда фунтов (13,8 миллиарда долларов), что на 2,7% больше показателя 2020 года. Разводненная прибыль на акцию составила 2,96 фунта (4,01 доллара) против показателя 2020 года в 2,79 фунта (3,8 доллара) на акцию.

По оценке BAT, мировой объем производства сигарет сократился за прошлый год на 0,4% к 2020 году, и в 2022 году индустрию также ждет спад — на 2,5%.

Несмотря на это, в 2022 году компания прогнозирует стабильный рост своей выручки на 3-5%, а также рост прибыли на акцию на 7-9%.

BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.