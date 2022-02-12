МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россияне стали чаше покупать электронную технику в преддверии 14 февраля, при этом спрос на телефоны за год вырос в 5,4 раза, на беспроводные колонки — в 8,7 раза, на наушники в 3,7 раза, следует из исследования, проведенного AliExpress, результаты которого есть у РИА Новости. Россиянам объяснили, что делать со старыми смартфонами

В исследовании сравнивались показатели спроса на электронику от российских продавцов за период с 1 по 7 февраля 2022 года с показателями за аналогичный период в прошлом году.

"Спрос на смартфоны от российских продавцов вырос в 5,4 раза за период. В топ-3 устройств вошли Apple iPhone 12 (версии на 128 и на 64 Гб), Realme Narzo 50A и Apple iPhone 13. Средняя стоимость популярных моделей — от 16 до 76 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

Его авторы также отмечают рост спроса на колонки — их стали покупать в 8,7 раза чаще. Среди популярных устройств — умные колонки для дома и водонепроницаемые модели с подсветкой. Лучшие товары из данной категории будут стоить от одной до 6,9 тысячи рублей.

"Другая популярная категория электроники перед 14 февраля — наушники от российских продавцов. Спрос на них вырос в 3,7 раза за период. В топ-3 — Apple AirPods, беспроводные наушники Marshall Major IV и Samsung Galaxy Buds Pro. Средняя стоимость популярных моделей — от 2,2 до 13 тысяч рублей", — отмечают авторы исследования.

Помимо этого, также вырос спрос на электрические зубные щетки — за год их стали покупать в 3,9 раза чаще, массажеры и релаксаторы, продажи которых показали пятикратный прирост и электрические бритвы, их продажи за год выросли в 2,7 раза.