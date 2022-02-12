МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Средний чек на одежду и обувь на посленовогодних распродажах в этом году упал на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж в физических магазинах уменьшился на 12%, при этом объем продаж в онлайне вырос на 10%, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Как восстановиться после "омикрона"

Так, средний чек на одежду и обувь в январе этого года составил 3352 рубля, что на 3% ниже уровня 2021 года, но на 14% выше уровня 2020. При этом объем продаж в натуральном выражении упал: на 12% по сравнению с 2021 и на 16% в сравнении с допандемийным январем 2020 года. В то же время в онлайне объем продаж вырос: на 10% выше, чем в прошлом году и на 121% выше уровня позапрошлого года.

"Продажи одежды и обуви все еще не восстановились к допандемийным уровням. На фоне ухудшения ковид-ситуации в начале этого года также фиксировалось снижение объема покупок", — резюмируют эксперты. Что же касается структуры спроса, самыми частыми покупками были брюки и джинсы, свитеры и кофты, футболки, а также детская обувь, отмечается в исследовании.

При этом в четвертом квартале 2021 года средний чек на одежду и обувь увеличился до 4427 рублей, что на 7% выше уровня аналогичного периода 2020 года и на 17% выше уровня 2019. При этом покупали в октябре-декабре меньше: объем продаж оказался ниже уровня 2020 на 10% и ниже уровня 2019 года на 19%. Продажи в онлайне же продолжали расти: на 13% выше уровня 2020 года и на 172% выше уровня 2019. Эксперты посчитали траты россиян на покупку автомобилей в 2021 году

"Уже не первый год наблюдается переток покупательского спроса из офлайна в онлайн. Если ранее такая картина была в основном в столице и крупнейших городах, сейчас она стала актуальной и на периферии, в регионах, где активно развивается соответствующая инфраструктура, связанная с маркетплейсами. Вслед за потребителем, на популярные онлайн-площадки уходят поставщики одежды и обуви", — делают вывод эксперты.

"Платформа ОФД" — крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 миллионов кассовых чеков с более 1,1 миллиона онлайн-касс в России.