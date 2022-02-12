МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину, сообщило информационное агентство ANP.

"Голландская авиакомпания KLM, входящая в состав Air France KLM, немедленно прекратит полеты в Украину", — информирует Рейтер со ссылкой на агентство.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины. Москва не раз это опровергала.