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https://1prime.ru/business/20220212/836050057.html
СМИ: нидерландская KLM прекращает полеты на Украину
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину, сообщило информационное агентство ANP. "Голландская авиакомпания KLM, входящая в состав Air France KLM,... ПРАЙМ, 12.02.2022
транспорт, бизнес, новости, нидерланды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину, сообщило информационное агентство ANP.
"Голландская авиакомпания KLM, входящая в состав Air France KLM, немедленно прекратит полеты в Украину", — информирует Рейтер со ссылкой на агентство.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины. Москва не раз это опровергала.