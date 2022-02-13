МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Маленький букет ландышей ко Дню всех влюбленных обойдется в 10 тысяч рублей, рассказала URA.RU президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Стало известно, куда едут россияне на День влюбленных

По ее словам, ко Дню всех влюбленных ожидается широкий ассортимент, "начиная от хризантем и заканчивая ландышами". "Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей", — отметила она.

Также популярны красные розы. "Розы высотой 40-50 сантиметров, наши или кенийские можно купить и за 50 рублей. Цены на эквадорские, колумбийские крупные розы прыгают. Они зависят от длины стебля. 70-80 сантиметров — средний ценник от 150 до 500 рублей. Розы высотой с метр — от тысячи рублей и более" — сказала Сафронова.

Как сообщил флорист, директор по развитию цветочного магазина Георгий Сухаржевский, розы на 14 февраля уже потеряли актуальность. "Основной цветок — это тюльпаны, нарциссы, анемоны. Ландыш всегда был дорогой цветок. Это не те, что растут в лесу. Это ландыш, который выращивается в особых теплицах. Ценник в 10 тысяч — не так уж и много. Один ландыш — это листик и стрелочка с маленькими цветочками, стоит в обычный период — 350-400 рублей за штучку. В пачке 25 штук. Это скромный в размере букет, но ландыш — это тот цветок, который не измеряется объемом и масштабом", — сказал эксперт.

Он предупредил, что цветы перед праздником подорожают сильнее, чем в прошлом году. Обычно разница составляет около 10-15%. "В этом году, думаю, что перевалит за 20%. Рост цен связан с пандемией, часть производителей закрылась, часть уменьшила объем своей работы, плюс в Европе в этом году дорогие энергоносители, а теплицы много потребляют", — объяснил флорист.