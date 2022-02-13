Флорист Сафронова: маленький букет ландышей ко Дню всех влюбленных обойдется в 10 тысяч рублей
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Маленький букет ландышей ко Дню всех влюбленных обойдется в 10 тысяч рублей, рассказала URA.RU президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
По ее словам, ко Дню всех влюбленных ожидается широкий ассортимент, "начиная от хризантем и заканчивая ландышами". "Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей", — отметила она.
Также популярны красные розы. "Розы высотой 40-50 сантиметров, наши или кенийские можно купить и за 50 рублей. Цены на эквадорские, колумбийские крупные розы прыгают. Они зависят от длины стебля. 70-80 сантиметров — средний ценник от 150 до 500 рублей. Розы высотой с метр — от тысячи рублей и более" — сказала Сафронова.
Как сообщил флорист, директор по развитию цветочного магазина Георгий Сухаржевский, розы на 14 февраля уже потеряли актуальность. "Основной цветок — это тюльпаны, нарциссы, анемоны. Ландыш всегда был дорогой цветок. Это не те, что растут в лесу. Это ландыш, который выращивается в особых теплицах. Ценник в 10 тысяч — не так уж и много. Один ландыш — это листик и стрелочка с маленькими цветочками, стоит в обычный период — 350-400 рублей за штучку. В пачке 25 штук. Это скромный в размере букет, но ландыш — это тот цветок, который не измеряется объемом и масштабом", — сказал эксперт.
Он предупредил, что цветы перед праздником подорожают сильнее, чем в прошлом году. Обычно разница составляет около 10-15%. "В этом году, думаю, что перевалит за 20%. Рост цен связан с пандемией, часть производителей закрылась, часть уменьшила объем своей работы, плюс в Европе в этом году дорогие энергоносители, а теплицы много потребляют", — объяснил флорист.
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