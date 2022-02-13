МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. На Украине с понедельника, 14 февраля, может быть прекращено авиационное пассажирское сообщение из-за действий страховщиков, пишет "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники. Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину

По данным одного из них, в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.

Как поясняется, большинство бортов у украинских и иностранных авиакомпаний не являются их собственностью, а берутся в оперативный лизинг. Лизингодатель требует оформления страховки на сумму стоимости самолета плюс 10% — это десятки миллионов долларов — для покрытия рисков. Также авиакомпания должна страховать гражданскую ответственность, для европейского рынка стоимость такой страховки составляет 550 миллионов долларов в год. "Без последней попросту нельзя поднимать самолеты в небо. Если она не обеспечивается, авиакомпания не имеет права летать", — пояснил руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Ранее международные страховщики стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве.

Предполагаемое решение страховщиков, действия которых подстегнули сообщения о сворачивании дипломатических представительств, а также спекуляции в американских СМИ о "дате нападения России" может означать, что авиакомпании фактически остановят полеты на Украину — причем не только иностранные, но и украинские. Источник: российские дипломаты начали покидать Украину

Так, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне, и если перестраховщик даст соответствующую команду, гарантий не будет и по украинским перевозчикам.

Также, по имеющейся информации, самолеты, которые находятся в лизинге — это большинство авиапарка — могут быть вывезены за пределы Украины в ближайшее время.

"Иностранцы-перестраховщики могут оставить решение по гарантия на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо — не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики", — считает глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

Кроме того, владельцы частных самолетов сообщили изданию, что им пришло уведомление — в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолеты должны покинуть Украину до истечения этого срока.

Еще один источник на страховом рынке сообщил, что крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, 12 февраля разослали всем лессорам мира (собственники самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) официальное письмо, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине и над Украиной для любого воздушного судна.