МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Почтовые службы в России, опрошенные РИА Новости, не фиксируют заметного роста спроса на доставку посылок перед Днем всех влюбленных. Компании связывают это в том числе с невысокой популярностью этого праздника в стране. Флористы раскрыли цены на цветы к 14 февраля

"В нашей стране пока не так сильно развита культура празднования Дня святого Валентина. Если сравнить с другими датами, то количество посылок возрастает перед Международным женским днем 8 марта. Поэтому большого ажиотажа с доставкой посылок, как это было перед новогодними праздниками, мы не ожидаем", — сказала PR-директор СДЭК Анна Иоспа.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу DHL Express в России Дмитрия Саутенкова, увеличение потока грузов к Дню всех влюбленных не столь значительно, как в периоды распродаж, когда он может увеличиться кратно. С небольшим увеличением потока грузов компания намерена справиться силами стандартных операционных мощностей.

"К февралю объем доставок традиционно увеличивается, но это связано не столько с праздниками, сколько с посленовогодним затишьем. Например, в прошлом году в феврале мы доставили на 16% больше экспресс-отправлений по сравнению с январем. Количество грузов за тот же период (например, от дистрибьютеров до интернет-магазина) выросло на 22%", — рассказали в свою очередь в пресс-службе "Почты России".

В компании отметили, что резких скачков отправлений на этой неделе по сравнению с предыдущей не было. Сроки доставки остаются стабильными.

В феврале 2021 года средний срок доставки отправлений с товарами по России составлял 3,5 дня. Больше всего посылок "Почта" тогда доставила в города с населением до полумиллиона человек.