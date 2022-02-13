МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не давало рекомендаций касательно ограничения полетов над Украиной, заявил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Lufthansa рассматривает вопрос приостановки полетов на Украине

"Небо над Украиной открыто, власть не принимала никаких решений по закрытию воздушного пространства. EASA также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины. Пользуемся фактами, а не предположениями — большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений", — написал Тимошенко в своем аккаунте в соцсети Facebook.

По его словам, в ближайшее время будут инициированы правительственные решения по поддержке авиаперевозчиков.

Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева.

Перед этим украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский заявил изданию, что ему ничего неизвестно, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.