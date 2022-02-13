КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук заявил, что оснований для закрытия неба над страной на сегодняшний день нет. Зеленский призвал Евросоюз срочно ввести санкции против России

"Авиапространство над Украиной остается открытым, Госавиаслужба продолжает анализировать ситуацию. Никаких оснований для закрытия неба над Украиной на сегодняшний день нет. Ситуация стабильна", — сказал Бильчук в эфире телеканала "Украина 24".

Текущая ситуация с безопасностью позволяет без ограничений использовать воздушное пространство над Украиной, заявил глава государственного предприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак.

"Сегодняшняя ситуация в воздушном пространстве Украины, в том числе с безопасностью, позволяет совершать без ограничения полеты в Украину, из Украины и над Украиной… Но ситуация может меняться достаточно оперативно. Существует множество протоколов касательно того, как действовать в тех или иных обстоятельствах", — сказал Ярмак в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.