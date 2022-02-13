МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Вьетнам с 15 февраля 2022 года снимает ограничения по частоте рейсов с операторов международных пассажирских авиаперевозок, сообщила интернет-версия вьетнамской молодёжной газеты "Туой Че" со ссылкой на Управление гражданской авиации страны. Россия и Вьетнам достигли соглашения о поставках вакцины "Спутник V"

"С 15 февраля ограничения по частоте рейсов будут сняты, международные авиарейсы вернутся к доковидной частоте", — сказал изданию замглавы управления Динь Вьет Сон.

Он напомнил, что страна с 1 января возобновила регулярное пассажирское авиасообщение с рядом стран, в числе которых США, Россия, Япония, Таиланд, Камбоджа, Тайвань, Сингапур, Австралия, Великобритания, Франция и Германия.

Однако частота выполнения рейсов пока ограничена правилами, принятыми в 2020 году правительством в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

"После снятия ограничений по частоте рейсов все ещё останутся в силе (ковидные) правила, принятые Министерством внутренних дел для иммиграционной полиции, а также правила, принятые минздравом и МИДом Вьетнама",- сказал Динь Вьет Сон.

Замглавы управления добавил, что в странах, с которыми восстановлено сообщение, пока действуют собственные ограничения. Например, Япония и Южная Корея все ещё ограничивают частоту рейсов во Вьетнам и из Вьетнама. Китай пока вообще не соглашается на возобновление авиасообщения.

Вьетнам закрывал воздушные границы для международных пассажирских авиаперевозок с 20 марта 2020 года до окончания 2021 года. Въезд в страну разрешался только определённым категориям международных путешественников: вьетнамцам, возвращающимся на родину, иностранным специалистам, дипломатам, инвесторам, высококвалифицированным рабочим и учащимся. По прибытии все должны были проходить обязательный карантин.