МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-2 на Камчатке, сообщается на сайте МАК.

Днем в пятницу в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке упал Ан-2. Частный легкомоторный самолет совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и потерпел крушение при взлете, самолет загорелся. На борту находились два члена экипажа, они погибли. Возбуждено уголовное дело.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.