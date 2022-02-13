МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Хорватия вслед за Словенией, Северной Македонией и Черногорией призвала своих граждан покинуть Украину, сообщило министерство иностранных и европейских дел республики.

"Хорватским гражданам на Украине советуем временно покинуть страну, если позволяет возможность. Если такой возможности нет, советуем быть осторожными и регулярно получать информацию о ситуации и консультироваться с консульством Хорватии на Украине", — сообщило внешнеполитическое ведомство.

МИД Хорватии уточнил, что по данным посла в Киеве Аницы Дямич в стране находится около 100 хорватских граждан, которые постоянно поддерживают контакт с диппредставительством.

Министерство иностранных дел Словении накануне призвало своих граждан, находящихся на Украине, выехать из страны, премьер Янез Янша анонсировал свой визит в Киев в феврале.

Словенский премьер, у которого на днях диагностирован COVID-19, в субботу указал в своем микроблоге, что провел телефонный разговор с украинским премьером Денисом Шмыгалем и "выразил поддержку территориальной целостности Украины и праву каждой страны выбирать себе альянс".

МИД Северной Македонии в пятницу предложил своим гражданам покинуть Украину, а тем из них, кто находятся в стране, но не стоят на учете посольства в Киеве, предложил связаться с диппредставительством и оставить контактные данные.

Министерство иностранных дел Черногории, которому, как и всему правительству парламент 4 февраля вынес вотум недоверия, также обеспокоилось судьбой своих соотечественников на Украине.

"Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации в сфере безопасности", МИД призвал черногорских граждан, находящихся на Украине, рассмотреть возможность досрочного выезда из страны.