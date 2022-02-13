ПРАГА, 13 фев — ПРАЙМ. МИД Чехии предупредил граждан республики о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины и рекомендовал немедленно вылететь из этой страны тем, кто собирается это сделать, сообщается на сайте дипведомства. Прага рассчитывает на более высокий уровень российских инвестиций в чешскую экономику

"МИД Чехии призывает тех граждан республики, которые планируют покинуть Украину авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможным ограничением или приостановкой служб авиакомпаний", — говорится в сообщении.

Ранее дипведомство сообщило об эвакуации в течение воскресенья из Киева всех членов семей сотрудников посольства Чехии, а также призвало сограждан воздержаться от поездок на Украину и в Белоруссию, а тем, кто уже находится в этих странах, предложило рассмотреть возможность немедленного отъезда.

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.