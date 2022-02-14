КИЕВ, 14 фев — ПРАЙМ. Украинская авиакомпания SkyUp заявила о возобновлении продаж билетов, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

Ранее авиакомпания SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля.

Эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Это создавало риск ограничения полетов в воздушном пространстве Украины.

"Благодаря общим действиям авиакомпании и правительства SkyUp остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме. SkyUp Airlines возобновляет продажу билетов на все рейсы", — говорится в сообщении на сайте.

Генеральный директор компании Дмитрий Сероухов сообщил, что про переговоры со "страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации". "Однако сейчас совместными усилиями с министерством инфраструктуры Украины и правительством мы сумели добиться результатов — полеты в Украине остаются безопасными и защищенными. Это отличный пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства, но главное — гарантия всем пассажирам, что они могут спокойно планировать путешествие", — цитирует Сероухова пресс-служба компании.

Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС. Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В воскресенье правительство Украины выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.