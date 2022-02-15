МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в январе зарегистрировало 9,3 тысячи сделок на вторичном рынке жилья, что на 22% больше результата аналогичного периода прошлого года и на 16,7% выше, чем в январе 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства. Как изменится рынок недвижимости после повышения ключевой ставки

В сообщении указывается, что в сравнении декабрем 2021 года зафиксировано снижение на 54%, что характерно для "неполного" рабочего января.

"Первый месяц года демонстрирует нетипичную активность. Нынешний показатель является максимальным за последние два года", — цитирует пресс-служба руководителя управления Игоря Майданова.