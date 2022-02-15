МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Людмила Орищенко. Диалог властей Франции и РФ по вопросу наименования шампанского в России продолжается, сообщил РИА Новости генеральный представитель французской Федерации экспортеров вина и спиртных напитков (FEVS) Николя Озанам.

Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".

"Были переговоры французских властей с российскими властями в конце прошлого года. Французский министр сельского хозяйства встретился с российским коллегой на полях G20. Затем была встреча министра экономики Брюно Ле Мэра и министра экономического развития России (Максима Решетникова). Диалог продолжается", — сказал Озанам, отметив, что этот вопрос не закрыт.

Президент Федерации экспортеров вина и спиртных напитков (FEVS) Сезар Жирон на пресс-конференции во вторник напомнил, что новое российское законодательство обязывает указывать на контрэтикетке французского шампанского термин "игристое вино", но разрешает использовать наименование "Champagne" на главной этикетке.

"Часто есть большая разница в цене импортной бутылки шампанского и бутылки шампанского, произведенного в России. Роль маркировки в том, чтобы потребители ориентировались в импортном шампанском и шампанском, произведенном в РФ", — указал он.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как новое российское законодательство повлияло на объем поставок шампанского в РФ, Жирон сказал: "Российский рынок представляет чуть менее 3% рынка экспорта спиртных напитков (Франции)".

Комитет вин Шампани (Comité Champagne) ранее в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако в сентябре Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в РФ. Сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер отмечал, что французские виноделы будут соблюдать новый российский закон.

Осенью 2021 года правительство РФ отложило до конца года проверки компаний, которые касаются соблюдения требований по классификации винодельческой продукции.