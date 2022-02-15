Экспортеры: диалог Франции и России по вопросу наименования шампанского в РФ продолжается
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Людмила Орищенко. Диалог властей Франции и РФ по вопросу наименования шампанского в России продолжается, сообщил РИА Новости генеральный представитель французской Федерации экспортеров вина и спиртных напитков (FEVS) Николя Озанам.
Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".
"Были переговоры французских властей с российскими властями в конце прошлого года. Французский министр сельского хозяйства встретился с российским коллегой на полях G20. Затем была встреча министра экономики Брюно Ле Мэра и министра экономического развития России (Максима Решетникова). Диалог продолжается", — сказал Озанам, отметив, что этот вопрос не закрыт.
Президент Федерации экспортеров вина и спиртных напитков (FEVS) Сезар Жирон на пресс-конференции во вторник напомнил, что новое российское законодательство обязывает указывать на контрэтикетке французского шампанского термин "игристое вино", но разрешает использовать наименование "Champagne" на главной этикетке.
"Часто есть большая разница в цене импортной бутылки шампанского и бутылки шампанского, произведенного в России. Роль маркировки в том, чтобы потребители ориентировались в импортном шампанском и шампанском, произведенном в РФ", — указал он.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как новое российское законодательство повлияло на объем поставок шампанского в РФ, Жирон сказал: "Российский рынок представляет чуть менее 3% рынка экспорта спиртных напитков (Франции)".
Комитет вин Шампани (Comité Champagne) ранее в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако в сентябре Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в РФ. Сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер отмечал, что французские виноделы будут соблюдать новый российский закон.
Осенью 2021 года правительство РФ отложило до конца года проверки компаний, которые касаются соблюдения требований по классификации винодельческой продукции.
https://1prime.ru/business/20220215/836076666.html