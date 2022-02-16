МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. РЖД с 27 февраля вводят скидки на перевозки дизтоплива и товаров народного потребления, сообщает компания. РЖД ограничили перевозку контейнеров на Московской железной дороге

"Снижаем тарифы на перевозки дизтоплива и товаров народного потребления. Решение приняло правление РЖД для привлечения дополнительных объемов погрузки", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

С 27 февраля для грузоотправителей начнут действовать скидки от 10,8% до 43,6% (в зависимости от груза) на сборные повагонные отправки широкой номенклатуры товаров народного потребления с ряда станций Мосузла на станции Октябрьской, Московской, Юго-Восточной, Приволжской, Северо-Кавказской, Южно-Уральской, Горьковской, Куйбышевской, Свердловской, Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Скидки будут действовать до конца 2022 года.

Скидка 41,2% будет действовать на внутрироссийские и экспортные перевозки дизельного топлива со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги на станции Автово и Новый порт Октябрьской железной дороги. "Будет действовать до 2025 года при условии выполнения гарантированного объема перевозок не менее 4,65 миллиона тонн ежегодно и 14,4 миллиона тонн за весь период", — уточнили в РЖД.