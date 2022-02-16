МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Гендиректор "Renault Россия" Ян Птачек с 1 марта займет должность первого исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа", топ-менеджер будет совмещать обе должности, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж Lada Niva Travel в версии Black

"С 1 марта 2022 года Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента компании. … Параллельно с новым назначением в АО "АвтоВАЗ", г-н Птачек сохранит за собой должность генерального директора ЗАО "Рено Россия". Это обеспечит усиление синергий между двумя компаниями", — подчеркнули в "АвтоВАЗе".

В компании уточнили, что в новой должности Птачек будет курировать связи с государственными органами, качество и удовлетворенность потребителей, а также информационные системы и технологии. Кроме того, топ-менеджер возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между "АвтоВАЗом" и "Renault Россия".