МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Средняя стоимость недельного отдыха на 23 февраля для россиян начинается от 40-45 тысяч рублей на двоих, сообщила во время пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР сообщили о росте спроса на туры по России на весну в 1,5 раза

"Спрос на февральские праздники выше, чем на предыдущую и, соответственно, следующую недели. Туры с заездом 19 февраля и возвратом 24 пользуются повышенным спросом, что неизбежно приводит к небольшому повышению цен в этот период. Средняя стоимость отдыха, что в России, что за рубежом, на эту неделю составляет порядка 40-45 тысяч рублей на двоих", — рассказала Ломидзе.

Активнее всего, по словам Ломидзе, продаются турпакеты за границу стоимостью 55-60 тысяч рублей на двоих на неделю в гостиницы от трех звезд. Чаще всего россияне бронируют туры в Египет, ОАЭ, на Сейшеллы и Мальдивы.

По словам Ломидзе, повышенным спросом пользуется также Доминикана и Таиланд. "Таиланд имеет все шансы быстро войти в пятерку запрашиваемых направлений, как только появится другой объем перевозки. У нас пока не разрешены чартеры на тайском направлении, только регулярные рейсы", — уточнила она.

Глава АТОР также утонила, что на спрос на направлении влияют и ограничения для туристов. И, как только, они будут смягчены, страна займет свое место в числе самых популярных. Ломидзе напомнила, что послабления уже начались — недавно Таиланд стал принимать туристов со "Спутник Лайт". "На наш взгляд, это оживит спрос на этом направлении", — указала Ломидзе. Туристы, вакцинированные российским препаратом "Спутник Лайт", могут посетить Таиланд в рамках программы "Песочница".