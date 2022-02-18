МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пандемия вернула россиян к чтению: продажи книг в 2021 году выросли на 10-12%, а в январе этого года на фоне распространения штамма "омикрон" онлайн-продажи бумажных книг подскочили в 4-5 раз к январю 2020 года, когда эпидемия только начиналась, рассказали РИА Новости участники книжного рынка. Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России

По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", объем продаж книг в онлайне в денежном выражении в январе 2022 года на 20% превысил показатель за аналогичный период 2021 года и на 440% — 2020 года. Объем продаж в натуральном выражении (в штуках) оказался выше на 7%, чем в январе прошлого года, и на 340% — 2020-го.

При этом офлайн-рынок бумажных книг серьезно просел. Так, общий объем продаж бумажных книг в онлайне и офлайне в натуральном выражении оказался на 3% ниже, чем в 2021 году, и на 15% — 2020-го. В то же время объем продаж в денежном выражении вырос на 11% по сравнению с прошлым январем и на 17% — с позапрошлым.

Вырос и средний чек бумажных книг: в январе он составил 757 рублей, увеличившись на 12% к январю 2021 года и на 11% — к январю 2020-го. При этом в онлайне средний чек оказался в 1,5 раза выше, чем офлайн.

Демонстрирует рост и средний чек электронных книг: со 176,8 рубля в 2019 году до 194,3 рубля в 2020 году и 230 рублей в 2021 году.

"В целом на сегодняшний день цифровые книги дешевле на 30-40%, чем их бумажные аналоги", — отметил гендиректор одного из крупнейших продавцов книг в России — группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев.

"Домашнее времяпровождение вернуло интерес россиян к книгам. За 2021 год продажи выросли на 10-12% год к году. Продолжается переток покупателя в онлайн-каналы и закономерное "вымывание" офлайн-предложения с рынка", — отмечают эксперты "Чек Индекса", добавляя, что одним из главных драйверов развития электронной торговли книгами остаются маркетплейсы.