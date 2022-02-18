МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Продажи туров по России в рамках программы туристического кешбэка в течение месяца со старта продаж равномерно росли и на данный момент увеличились вдвое, рассказали РИА Новости представители отрасли. В АТОР рассказали о популярности туров в Крым на майские праздники

Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня. В пресс-службе Ростуризма отмечали, что из 5 миллиардов рублей, выделенных на акцию кешбэка в 2022 году, 56% средств запланировано на весенний этап продаж, остальные – на осенний.

"Ни больших всплесков, ни провалов не было — за месяц шел очень плавный рост, и на сегодня в день продается в два раза больше туров с кешбэком, чем на старте акции", — сообщили в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel.

Эту оценку подтвердили и в пресс-службе "Интуриста". "Замедления темпов бронирования туров по России по акции с кешбэком мы не отмечаем. Все участвующие в акции направления бронируются довольно активно. Бесспорным лидером акции, как и на всех предыдущих этапах акции с кешбэком, является Сочи", — рассказали в туроператоре.

Директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов также отметил, что бронирование путевок идет стабильно. "Все относительно ровно, никаких всплесков нет. Продаются разные города и регионы. Хорошо бронируется вся центральная, северо-западная и западная часть страны", — уточнил он.

ТОП КЕШБЭКА

Самым популярным у туристов направлением, по данным Level.Travel, стало морское побережье Сочи. "Туда отправились 67% туристов Level.Travel со средним чеком всего 31 тысяча рублей. На втором месте — горнолыжные склоны Красной Поляны — 15% туристов со средним чеком 75 тысяч рублей. Средний кешбэк по направлению — 15 тысяч рублей", — рассказали в сервисе. Россияне начали активно бронировать летний отпуск на море за границей

"Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, его для коротких поездок выбирают 5% туристов Level.Travel со средним чеком 22 тысячи рублей. В топе продаж также Калининградская область, курорты Крыма и Казань", — добавили в компании.

У "Интуриста" топ-5 самых популярных направлений также возглавляет Сочи, за ним Крым, курорты Кавказских Минеральных Вод, Санкт-Петербург и Москва.

"Наиболее высокую динамику прироста демонстрируют курорты Кавказских Минеральных Вод — плюс 125% к прошлому году, и Москва — плюс 45%. В топ-5 популярных направлений у "Интуриста" Москва вошла впервые", — отметили в туроператоре.

"Самым популярным курортом среди здравниц Кавказских Минеральных Вод с самого старта акции с кешбэком стали Ессентуки. Сюда приходится наибольшая доля наших бронирований. Если говорить о Сочи, то самым бронируемым районом здесь ожидаемо стал Сириус в Имеретинской бухте. Второе место у Красной Поляны. Третье — у центрального Сочи", — добавили в компании.

Среди других популярных направлений по акции с кешбэком в "Интуристе" отметили программы с посещением зимнего Байкала со стартом в Иркутске, сити-туры в Калининград и путешествия в Дагестан. Самым бронируемым курортом Крыма стала Ялта, на втором месте Алушта, а третье место у курортного поселка Форос.

Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка — мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян. Суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, а в виде кешбэка им на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.