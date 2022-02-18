МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault от участия в "АвтоВАЗе" в 2021 году выросла на 10,4% — до 2,85 миллиарда евро, говорится в отчете французской компании. Чистая прибыль Toyota выросла за девять месяцев финансового года

При этом в четвертом квартале выручка группы Renault от участия в "АвтоВАЗе" составила 828 миллионов евро, уменьшившись на 1% в годовом выражении.

Группа Renault в 2021 году получила чистую прибыль в размере 967 миллионов евро против убытка в 8 миллиардов в предыдущем году. Общая выручка составила 46,213 миллиарда евро, увеличившись на 6,3%. Прибыль в пересчете на акцию составила 3,24 евро против убытка в 29,51 евро годом ранее.

"Группа Renault значительно превысила свои финансовые цели на 2021 год, несмотря на влияние нехватки полупроводников и роста цен на сырье", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Луки де Мео (Luca de Meo).

Однако в компании отмечают, что дефицит электронных чипов окажет влияние на сокращение производства автомобилей в 2022 году, которое оценивается в 300 тысяч машин.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".