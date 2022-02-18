МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Почти треть семей в России не смогут взять ипотечный кредит даже при нулевой ставке, говорится в разработанном Минстроем проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны до 2030 года. Средний размер ипотечных кредитов в России за январь достиг рекорда

Ранее доработанная версия проекта была в очередной раз направлена представителям экспертного сообщества.

"Для 30% российских семей приобретение жилья в ипотеку недоступно даже при нулевой ставке. При текущих же ставках ипотека не доступна для 50% населения в силу того, что в стране не обеспечивается рост реальных доходов населения как основа для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье", — говорится в тексте.

При этом в нем отмечается, что к 2030 году за счет ипотеки будет покупаться 60% многоквартирного жилья, тогда как по итогам 2021 года показатель был на уровне 50%.

По мнению авторов проекта, в условиях, когда ипотека доступна не всем, необходимо развивать рынок арендного жилья – коммерческого для семей с доходами не ниже средних, некоммерческого – для отдельных категорий семей с доходами ниже среднего и социального – для семей с низкими доходами.

Также отмечается, что повышение Центробанком ключевой ставки наряду с завершением программы льготной ипотеки снижает доступность жилья с использованием ипотеки.

Ранее доработанная версия проекта в очередной раз направлена представителям экспертного сообщества.

"Вызванный повышением Банком России ключевой ставки и завершением действия программы льготной ипотеки рост ставок по ипотечным кредитам снижает доступность жилья с использованием ипотеки и сокращает платежеспособный спрос на жилье в новостройках", — говорится в тексте.

В проекте также отмечается, что "достижение целевого уровня по вводу жилья невозможно без обеспечения устойчивого роста реальных располагаемых денежных доходов населения в соответствии с базовым сценарием социально-экономического развития РФ (на 25% за 2021-2030 годы)".

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, высокая ключевая ставка является одним из препятствий для развития жилищного строительства в России.