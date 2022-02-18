МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Лидер партии и фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо снижать торговые наценки и налоги на базовые продукты питания, а не снижать вес и размеры упаковок их производителей, сообщает его пресс-служба. Назван наиболее подорожавший продукт из "борщевого набора"

Ранее СМИ писали, что российские производители стали сокращать размер и вес товара для сохранения его стоимости.

Однако снижение веса и размера упаковок производителей продовольствия не может замаскировать рост цен, замечает Миронов. "Вместо того, чтобы сажать людей на урезанные пайки, надо ограничивать аппетиты торговых сетей и снижать торговую наценку, а также обнулить налоги на базовые продукты питания", — считает депутат. Одной из мер, по его мнению, должно стать "снижение до 5% или даже обнуление налога на добавленную стоимость на базовые продукты питания".

Одновременно надо повышать реальные доходы населения, чтобы стимулировать спрос, и сокращать зависимость производителей продовольствия от импорта, в том числе через укрепление рубля, полагает Миронов. "Вместо того, чтобы снижать потребление у граждан, пора ограничить аппетиты ритейлеров и экспортеров. А политика "урезания пайков" ни к чему хорошему не приведет", — уверен он.