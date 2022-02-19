МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Египет лидирует у россиян среди зарубежных направлений для отдыха на Международный женский день, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли. В АТОР рассказали о подорожании туров в Турцию

"Египет и курорты Красного моря — это абсолютный лидер. Второе место у России, третье занимает Турция преимущественно с турами в Стамбул, четвертое — у Доминиканы, на пятом месте ОАЭ, далее Абхазия, Куба, Вьетнам, Армения и Мексика", — сказали в пресс-службе "Интуриста".

По данным Tez Tour, топ-5 наиболее востребованных направлений также возглавляет Египет и забирает на себя 47% от общего числа бронирований на праздничные дни. За ним следует Турция — 20%, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 10%, Мальдивы — 6%, Таиланд — 5%.

В Anex Tour выделили Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ. "В случае с зарубежными турами часто туристы объединяют праздничные дни с отпуском, что позволяет увеличить количество дней для отпуска", — уточнили в туркомпании.

Сервис путешествий Level.Travel проанализировал туры, в которых как минимум один из туристов – женщина, и выяснил, что Турцию на короткие выходные выбрали 17% туристов. Средний чек в страну составил 46 тысяч рублей. "Третью строчку в топе 8 марта занимают египетские курорты, там короткие выходные в Международный женский день проведут 8% туристок Level.Travel", — указали в сервисе.

В "Интуристе" добавили, что у такого рейтинга есть понятное объяснение: первые места занимают направления, где простые и понятные правила въезда или нет ограничений, но есть доступная авиаперевозка из регионов.

"Впервые в мартовский рейтинг вошла Абхазия. Раньше массово сюда начинали приезжать только на майские праздники. Сейчас же благодаря отсутствию ПЦР-тестов и требований QR-кодов сюда едут круглый год", — уточнили в туроператоре.

ПО РОССИИ

В Level.Travel также отметили, что самое популярное направление в праздничный уикенд — российские курорты, туда отправятся 75% туристок со средним чеком всего 31 тысячу рублей. "В первую очередь туристы выбирают морской воздух Сочи — 54% и прогулки по Санкт-Петербургу — 15%. За ними следуют Красная Поляна и Калининградская область — по 8% каждое направление", — рассказали в сервисе. В АТОР рассказали о популярности туров в Крым на майские праздники

Как сообщили в Anex Tour, среди российских направлений наиболее востребованы поездки в Калининградскую область, Краснодарский край — побережье Сочи и Красная Поляна, Санкт-Петербург и Казань.

"Кроме того, у нас предложены пакеты с вылетом из Москвы на специальном рейсе Azur air в праздничную дату в Санкт-Петербург. Рейс туда отправится 5 марта, продолжительность заезда составит три ночи. Цены начинаются от 26 тысяч рублей за двоих с перелетом и проживанием", — указали в компании.

Anex Tour также предложил россиянам еще одно праздничное направление — два экскурсионных тура в Тюмень с заездом 4 марта.