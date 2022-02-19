МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Информация о задержании в Испании бизнесмена, владельца ростовского концерна "Покровский" Андрея Коровайко не соответствует действительности. Об этом сообщил агентству "Прайм" сам Коровайко в личной беседе.

"Появившаяся в СМИ информация о моем задержании не соответствует действительности. Я нахожусь в Испании, полностью свободен, проживаю здесь официально. У властей королевства никаких претензий ко мне нет. Мои бизнес-интересы рассредоточены по разным странам, и я свободно перемещаюсь по миру без каких-либо ограничений", — заверил он.

По словам бизнесмена, появление информации о его аресте — "часть грязной информационной кампании, которая развернута против нашего концерна в недобросовестных СМИ". Он также отметил, что не получал каких-либо претензий или повесток от российских правоохранительных органов.

Данные о задержании Коровайко в Испании появились в конце минувшей недели в ряде СМИ и телеграм-каналов, однако официального подтверждения в правоохранительных органах они не получили.