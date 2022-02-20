МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") приостанавливает полеты в Киев и над территорией Украины до 27 февраля из-за ситуации с безопасностью, сообщила норвежская телекомпания TV2.

"Причина – ситуация, сложившаяся между Россией и Украиной и тем, как это может отразиться на аэропортах и воздушном пространстве. SAS на данный момент приняла решение отменить рейс SK4298/99 во вторник, 22 февраля", — приводятся в сообщении представителя авиакомпании Йона Экхоффа.

Он пояснил, что рейс в Киев – единственный, который авиакомпания выполняет на Украину. По соображениям безопасности принято решение не летать пока над территорией Украины до 27 февраля. Позднее будет принято решение, приостанавливать ли полеты до 1 марта.

Как сообщает телекомпания, еще один авиаперевозчик — Norwegian – также приняла решение приостановить полеты над территорией Украины, несмотря на то, что непосредственно на Украину самолеты этой авиакомпании не летают.