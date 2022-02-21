ЦЮРИХ, 21 фев — ПРАЙМ. Швейцарская SWISS с 21 февраля приостанавливает полеты из Цюриха в Киев и обратно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика.

SWISS является "дочкой" немецкой авиакомпании Lufthansa, которая ранее заявила, что приостанавливает полеты в Киев и из него с 21 по 28 февраля.

"Swiss International Airlines приостанавливает рейсы из Цюриха в Киев и обратно с 21 по 28 февраля. Главным приоритетом в любое время для нас являются безопасность пассажиров и членов экипажей", — сказал представитель авиакомпании.

Он добавил, что SWISS продолжает внимательно следить за ситуацией и находится в контакте с властями Украины.

Ранее швейцарские власти рекомендовали своим гражданам воздержаться от туристических и других несрочных поездок на Украину.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.