МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на красную икру в феврале снизились на 7-10% по сравнению с началом года, так как трейдеры рассчитывают реализовать как можно больше продукции к гендерным праздникам и Масленице; скачков цен ни в опте, ни в рознице не ожидается, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Эксперт рассказал россиянам, подорожает ли икра в этом году

"Цены в оптовом сегменте в ЦФО уже снизились примерно на 7-10%. Стоимость килограмма соленой пробойной красной икры на холодильниках в Москве варьируются от 3900 до 4300 рублей и зависит от объема партии и качества продукции. В начале года оптовая цена была на уровне 4200-4500 рублей за килограмм", — рассказал Зверев.

Он объясняет снижение цен в опте несколькими факторами. "Первый — необходимость реализовать остатки, так как сроки хранения икры путины 2021 года (7-8 месяцев) истекают. В результате оптовики стараются снизить цены, чтобы продать больший объем икры в период с 20 февраля до 8 марта, так как реализовать остатки после праздников будет проблематично. Второй фактор усиливает первый и связан с высокой конкуренцией внутри оптового сегмента", — говорит Зверев.

По его словам, сложившаяся ситуация еще раз доказывает, что сезонность покупательской активности не влияет на оптовые цены. "Ценообразование в секторе ритейла иное, но и там мы не ожидаем скачка, так как цена ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян", — добавил он. По словам главы ВАРПЭ, объем продаж красной икры в России в целом снизился.

В этой ситуации — с учетом снижения объемов продаж и остатков баночной икры — дефицита красной икры к началу новой лососевой путины рыбопромышленники не ждут, заключил президент ВАРПЭ.