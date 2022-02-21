МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Росавиация требует от перевозчиков каждый месяц отчитываться о ценах на билеты в экономклассе на Дальний Восток, в южные регионы РФ и в Калининград, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. Названы зарубежные города, куда чаще всего искали билеты россияне

"Росавиация потребовала от компаний ежемесячного отчета о средней стоимости забронированной авиаперевозки в экономклассе по внутрироссийским маршрутам в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда. Об этом говорится в письме замглавы Росавиации Георгия Бахарева от 15 января", — сообщает газета.

Газета пишет, что 1 февраля аналогичное письмо было направлено в авиакомпании и.о. начальника центрального управления Росавиации Вячеславом Гарковцом. Как отмечают "Известия", копии обоих писем есть у издания.

Подчеркивается, что от авиакомпаний требуют направлять данные о ценах до десятого числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, по словам источника издания в одной из авиакомпаний, поводом для ужесточения контроля за ценами могли послужить, в частности, жалобы граждан на подорожание авиабилетов.

"Сотрудники еще двух авиакомпаний отметили, что новые проверки — это инструмент "ручного управления" рынком, они аналогичны контролю цен на подсолнечное масло, сахар и другие продукты", — добавляется в сообщении.