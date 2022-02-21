МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Новый круглогодичный горный курорт, способный принимать до 1,5 миллиона человек в год, появится в Сочи в 2029 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко сообщил о росте туристического потока на Кубань

Как сообщили в аппарате вице-премьера, Чернышенко оценил новый комплексный туристический проект "Долина Васта" в Сочи в рамках рабочей поездки в Краснодарский край. "Всесезонный курорт "Долина Васта" планируется построить в 2029 году в горном кластере Сочи. Инвестором проекта выступает компания "Интеррос". На новом курорте будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма", — говорится в сообщении.

"Президентом поставлена задача ускорить развитие внутреннего туризма. Краснодарский край, непосредственно Сочи – одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта "Долина Васта", то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады. Здесь будут построены современные гостиницы категорий трех, четырех и пяти звезд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника", — указал Чернышенко, слова которого привели в сообщении.

Он также отметил, что емкость гостиниц на новом курорте составит 3,5 тысячи номеров, которые смогут вместить почти 8 тысяч человек единовременно. На объектах "Долины Васта" будет создано 2,5 тысячи новых рабочих мест, для персонала будет возведено отдельное жилье. По словам Чернышенко, отдыхать в "Долине Васта" смогут 1,5 миллиона человек в год.

Отмечается, что курорт расположится на территории 3,8 тысячи гектаров. "13 километров новых канатных дорог свяжут 80 километров горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими трассами горного кластера Сочи общая зона катания составит 300 километров", — уточнили в аппарате вице-премьера.

Корпорация "Туризм.РФ" в рамках реализации мероприятий по развитию территории совместно с Минстроем России обеспечит межведомственную координацию для создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры. "Объем инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру составит до 30 миллиардов рублей. Проект будет реализован при обязательном соблюдении всех норм экологического законодательства", — прокомментировал гендиректор корпорации Сергей Суханов.