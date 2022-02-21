ВЛАДИВОСТОК, 21 фев — ПРАЙМ. Рисков, что из-за низкого прогнозируемого вылова лососевых на Дальнем Востоке россияне в этом году останутся без красной рыбы и красной икры, нет, сообщил РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. Оптовые цены на красную икру в России снизились к праздникам

Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова на совещании во Владивостоке сообщила, что ученые прогнозируют самый низкий за 12 лет объем вылова лососевых на Дальнем Востоке в этом году, однако фактический вылов может быть больше ожидаемого. В 2022 году общий объем вылова тихоокеанских лососей может составить 264 тысячи тонн. При этом в конце марта будет проведена корректировка вылова горбуши в ряде районов, тогда общий прогнозный вылов лососевых может увеличиться до 321 тысяч тонн.

"Рисков абсолютно никаких нет. Это результат не самый низкий из всех, которые у нас были за прошедшие 20 лет. Это нормально, такая волатильность по вылову допускается, это анадромные рыбы. И самое главное, что мы сегодня смогли увидеть и обсудить, что есть минимальный — самый пессимистичный — прогноз и оптимистичный. Оптимистичный выше пессимистичного процентов на 30. Поэтому еще есть надежда, что последние данные, которые мы обработаем, позволят нам говорить о том, что результат будет свыше 300 тысяч тонн в целом по Дальнему Востоку", — отметил Колончин.