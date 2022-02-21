МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Сбер" и X5 ведут переговоры о расширении сотрудничества в области электронной коммерции, сервис "Перекресток Впрок" может быть присоединен к бизнесу электронной коммерции "Сбера" и развиваться внутри его экосистемы, сообщил банк.

"Сбер и X5 обсуждают расширение сотрудничества, что предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания виртуальных ассистентов", — говорится в сообщении. "Сбер" оценил предел роста доли безналичных платежей в России

Основной фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов, указано в релизе. "Сервис большой закупки с широким ассортиментом "Перекресток Впрок" может быть присоединен к бизнесу электронной коммерции Сбера и развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса СберМегаМаркета", — добавляют в банке.

Отмечается, что стороны находятся в процессе переговоров, об их результатах будет сообщено дополнительно.

"У Сбера и X5 Group миллионы общих клиентов, и мы видим существенные потенциальные синергии в нашем сотрудничестве, которое, уверен, будет выгодным и для наших компаний, и для наших клиентов. Сейчас мы обсуждаем детали дальнейшего взаимодействия, которое будет строиться в том числе и на базе передовых технологических решений Сбера, в том числе в области искусственного интеллекта, облачных вычислений, анализа данных и виртуальных ассистентов", — прокомментировал первый зампред правления банка Лев Хасис.