МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российские экономоператоры готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских госпредприятий, следует из материалов ко встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоится во вторник в Кремле.

Кроме того, российские компании готовы принимать участие в восстановлении районов вокруг Нагорного Карабаха.

"В Азербайджане в апреле 2021 года открыто производство грузовиков ГАЗ, на очереди — запуск сборки комбайнов "Ростсельмаш", идет создание сервисного центра АО "Вертолеты России", — говорится в документе.

Отмечается, что Россия является одним из основных внешнеторговых партнеров Баку. По итогам января-ноября прошлого года взаимная торговля двух стран выросла на 14,4% и составила 2933,5 миллиона долларов.